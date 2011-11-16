«К сожалению, я не был пьян». Премьер Армении вспомнил заветы деда (ВИДЕО)

16 ноября 2011

Дед премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна советовал не дружить с людьми, которые не пьют, поэтому глава правительство нормально относится к употреблению алкоголя. Об этом внук рассказал журналистам в среду, комментируя свое выступление в прошлую пятницу на организованном Республиканской партией концерте по случаю Дня молодежи. В прессе и соцсетях писали, что премьер был пьян, так как он коверкал слова, глаза у него были полузакрыты, рука сковано дергалась.

Саркисян сказал, что во время его выступления возникли технические неполадки. «Наша команда, готовя мероприятие, не приняла во внимание тот факт, что сцена была прямо напротив нашей трибуны, а все оборудование и громкоговорители находились далеко.И когда я начал говорить, эхо было настолько сильным, что я просто не мог слышать себя. Конечно, это упущение нашей команды».

Он также отметил, что за 22 года подобного никогда не случалось во время его публичных выступлений. «Это станет мне уроком. Честно говоря, для меня непонятен поднявшийся ажиотаж. Тысячи людей участвовали в этом мероприятии, я был один, там былы сотни людей, и если бы я был в нетрезвом состоянии, то все бы это увидели. Сейчас все говорят мол что поделать, был пьян, пусть признается... А люди, которые были там со мной и видели что я был трезв, не скажут, что премьер-министр говорит неправду. Все журналисты мира пошли и спросили людей, которые сидели рядом со мной, и спросили был ли я пьян или нет. К сожалению, я не был пьян».