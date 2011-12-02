Самопровозглашенный президент пригрозила России и призвала игнорировать выборы в Думу

2 декабря 2011

Политический конфликт, охвативший Южную Осетию после отмены итогов президентских выборов, не прекращается. Алла Джиоева, объявившая себя избранным президентом Южной Осетии вопреки решению Верховного суда, заявила, что постарается сорвать новые выборы, назначенные в республике на 25 марта 2012 года. Одновременно она пригрозила, что тысячи ее сторонников, имеющих гражданство РФ, будут бойкотировать парламентские выборы в России 4 декабря.

Верховный суд, объявляя о решении отменить итоги голосования, запретил Джиоевой участвовать в повторных выборах. Однако теперь действующий президент ЮО Эдуард Кокойты, никак не отреагировавший на ультиматум, предъявленный Аллой Джиоевой, пошел на уступки, заявив, что он не против участия в них представительницы оппозиции.

Алла Джиоева отметила, что не собирается участвовать в новых выборах, а продолжает требовать отмены решения ВС и признания ее президентом. Между тем международные наблюдатели рассказали российским журналистам о странных обстоятельствах отмены итогов выборов - как оказалось, в день голосования ни один из кандидатов не заявлял о нарушениях, а жалоба от кремлевского кандидата и партии «Единство» появилась тогда, когда стало известно о победе Джиоевой.