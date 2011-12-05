ВИДЕО. «Карусель» победы партии власти

5 декабря 2011

Избирательная карусель, или массовое голосование на нескольких участках по подложным открепительным удостоверениям, стала самым распространенным способом подтасовки голосов на выборах в Госдуму. Судить об этом можно по обилию отзывов от тех, кто поучаствовал: на Youtube выложены ролики с записью инструктажа, а в одной из «каруселей» в Москве поучаствовали корреспонденты аж трех столичных изданий - интернет-ресурсов «Лента.ру» и «Газета.Ru», а также «Новой газеты». Журналисты не дали заработать «Единой России» голосов, а участвующим в «карусели» - денег, хотя привлечь внимание полиции к действу оказалось непросто.

Схема выглядит следующим образом: рано утром будущих «карусельщиков» собирают на инструктаж, где рассказывают, что они будут на многих избирательных участках голосовать за «шестую строчку» «Единой России», и объясняют, как это правильно сделать. Войдя в участок, нужно подойти к определенному столику, и сотрудники УИК опознают карусельщика по вложенному в паспорт календарику, талончику от троллейбуса или значку. На грудь под верхнюю одежду вешают карман, куда нужно спрятать десяток бюллетеней (уже заполненных), а в кабинке для голосования завернуть их в свой бюллетень и все это вместе опустить в урну. Также организаторы заверяют, что участникам «карусели» «ничего не будет», волноваться не надо, члены избиркомов и полиция мешать не будут.

Центризбирком к 08:00 понедельника обработал 95% протоколов избирательных комиссий. Согласно этим данным, «Единая Россия» получает на выборах в Госдуму 49,67% голосов. КПРФ избиратели отдали 19,% голосов, «Справедливая Россия» получила 13%, ЛДПР - 12%. Три партии в Госдуму не проходят. Это «Яблоко» - у партии 3,21%, «Патриоты России» - 0,96% и «Правое дело» - 0,59%. Для прохождения в Госдуму партии должны набрать более 7% голосов. Партии, набравшие от 5 до 7%, могут получить одно-два места в Думе.