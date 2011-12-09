Дашнаки поддержали республиканца. «Наследие» не в обиде

9 декабря 2011

Депутат партии «Наследие» Армен Мартиросян прокомментировал тот факт, что в ходе выборов спикера армянского парламента позиционирующая себя в качестве оппозиционной партия «Дашнакцутюн» проголосовала в пользу кандидата республиканцев, не отдав своего голоса Ларисе Алавердян.

По словам Мартиросяна, это убеждения и политическая воля «Дашнакцутюн», и здесь он бессилен.

Депутат от Республиканской партии (РПА) Самвел Никоян получил 102 голоса, а кандидата «Наследие», бывшего омбудсмена Ларису Алавердян поддержали 4 депутата.

В связи с этим Лариса Алавердян отметила, что не видит необходимости комментировать поведение «Дашнакцутюн». По словам депутата, это голосование никак не отразится на отношениях «Наследие» - «Дашнакцутюн» «в борьбе вокруг политических и общественных проблем».

Одной из таких проблем является вотум недоверия правительству Армении, представленный дашнаками, которое, по словам Армена Мартиросяна, «Наследие» поддержит.