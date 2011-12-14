Госсекретаря США обязали постоянно напоминать туркам об армянах, греках, сирийцах

14 декабря 2011

Нижняя палата Конгресса США накануне приняла 306-ю резолюцию, которой Турцию призывают возвратить «армянские, греческие, ассирийские и сирийские церкви законным владельцам».

Согласно резолюции, Госсекретарь США при любом контакте с турецкими чиновниками объязан заявить, что Турция должна:

1. Положить конец любым видам религиозной дискриминации.

2. Позволить законным владельцам имущества христианских церквей совершать религиозные обряды, предоставлять социальные услуги, обеспечить право на религиозное образование и назначать священнослужителей, а также предоставить возможность проявлять другую религиозную активность.

3. Вернуть законным владельцам христианские церкви, культовые сооружения, монастыри, школы, больницы, памятники, религиозные святыни и другое церковное имущество.

4. Позволить законным владельцам сделать ремонт и отреставрировать все христианские церкви, монастыри, школы, больницы, памятники и другие культовые сооружения на территории Турции.

Напомним, что 306 резолюция о свободе религии, инициированная конгрессменами Эдом Ройсом(республиканец) и Говардом Берманом (демократ), была принята 20 июля 2011 года комиссией иностранных дел Конгресса.