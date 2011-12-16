2026 г. 3 июня, среда
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Прапорщик карабахской армии ключами выбил глаз солдату

Накануне в Ереванской глазной клинике 18-летнему солдату срочной службы Нареку Аветисяну сделали операцию по удалению правого глаза. Он был призван в армию весной текущего года из Эчмиадзина.

Двоюродный брат Аветисяна рассказал корреспонденту «Айкакан жаманак», что инцидент произошел в восемь утра 14 декабря в столовой части: «Нарек после двух недель на посту в этот день спустился в расположение части и утром пошел в столовую. Мы не знаем , что именно произошло, но этот офицер связкой ключей сильно ударил Нарека, отчего у него вытек глаз».

Газете удалось выяснить, что солдата ударил прапорщик части «Егникнер» Армен Товмасян.

Глава информационной службы Армии обороны Карабаха Сенор Асратян, услышав, что вопрос связан с Нареком Аветисяном, бросил трубку и не отвечал на звонки «АЖ».

Следственная служба минобороны Армении Мери Саргсян сообщила, что по данному инциденту уголовного дела возбуждено не было, но военная полиция готовит материалы.

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