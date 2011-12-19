ВИДЕО. Умер Ким Чен Ир. Наследник – третий сын, не женственный и не падкий на Запад

19 декабря 2011

«Великий руководитель» Северной Кореи Ким Чен Ир, управлявший страной с 1994 года, умер, сообщило Центральное телевидение КНДР. По официальным данным, он скончался 17 декабря в 08:30 по местному времени во время инспекционной поездки по стране на своем знаменитом бронепоезде, в котором он ездил по стране и за границу, так как опасался из соображений безопасности летать на самолете.

69-летний Ким Чен Ир умер «от психического и физического переутомления, вызванного непрерывными инспекционными поездками по стране в интересах строительства процветающего государства», передало официальное северокорейское агентство ЦТАК.

По данным AP, северокорейский лидер страдал от диабета и болезни сердца. Однако о здоровье он заботился не сильно - много курил, предпочитая крепкие сигары, и регулярно употреблял коньяк.

Тело скончавшегося лидера КНДР Ким Чен Ира поместили в Кымсусанский мемориальный дворец (мавзолей Ким Ир Сена) в Пхеньяне. «Траурный период начался в стране с 17 декабря и продлится до 29 декабря. В этот период КНДР не будет принимать иностранные делегации, а также иностранцы не будут допущены к церемонии похорон, которая пройдет 28 декабря», - говорится в сообщении ЦТАК.

Известие о смерти северокорейского вождя вызвало мгновенную реакцию в Сеуле. Правительство Южной Кореи перешло на работу в чрезвычайном режиме. Президент Республики Кореи Ли Мен Бак отменил все запланированные мероприятия.

Объединенный комитет начальников штабов привел все военные силы страны в повышенную готовность. Было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности РК. Принято решение усилить контроль на границе с КНДР.

Пока особой активности на северокорейской территории у границ с Южной Кореей не замечено.

Распорядителем похорон Ким Чен Ира назначен младший сын и наследник умершего лидера Ким Чен Ын (на фото). Власть в КНДР полностью перешла в его руки, сообщили южнокорейские СМИ, узнав о кончине его отца. Однако пока непонятно, как будет развиваться ситуация с передачей власти. Аналитики еще до кончины вождя выдвигали предположение, что в случае полного отхода от власти Ким Чен Ира править станет его окружение, а «молодой генерал» (как в официальной печати называют Ким Чен Ына) до поры до времени будет лишь подчиняться решениям старших товарищей.

О младшем сыне Ким Чен Ира известно очень мало, даже относительно года его рождения в прессе нет единства - называется как 1983-й, так и 1984-й. Ким Чен Ын родился от балерины Ко Ен Хи, которую считают третьей женой Ким Чен Ира. По неподтвержденным данным, она умерла в 2004 году в возрасте 51 года.

Среднее образование Ким Чен Ын получил в Швейцарии, затем окончил в Военный университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. По слухам, он владеет английским и немецким языками. Сообщалось также, что Ким Чен Ир собирался передать власть своему сыну в день 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена - 14 апреля 2012 года.

В октябре СМИ писали, что младший сын Ким Чен Ира женился в прошлом году на уроженке города Чхонджин.

Выбор младшего сына в преемники эксперты объясняют тем, что старший сын Ким Чен Нам потерял всякое доверие в глазах отца, когда был пойман в Японии в 2001 году с фальшивым паспортом гражданина Доминиканской Республики. Он хотел тогда побывать в парке развлечений «Диснейленд» в Токио. Ким Чен Ир также считал, что Ким Чен Нам слишком подвержен влиянию западной культуры.

Средний сын Ким Чен Ира Ким Чен Чхоль страдает заболеванием, при котором организм вырабатывает слишком много женских гормонов. Бывший повар Ким Чен Ира японец Кендзи Фудзимото в своих мемуарах сообщал, что отец считал среднего сына слишком «женственным».