Век революции не видать. Под ударом все президенты Армении

20 декабря 2011

Армянский национальный конгресс не имеет отношения к революции, заявил газете «168 жам» амнистированный в 2009 году политзаключенный Шант Арутюнян.

«Левон (лидер оппозиции Тер-Петросян – ред.)ведь сказал, что даже через сто лет революции здесь не бывать, и он сделает все для того, чтобы в Армении она не произошла. Он и Серж Саргсян сделают все, чтобы в Армении в ближайшие 100 лет не было еволюций. Но они ошибаются, и революция приведет к их поражению», - сказал Арутюнян.

Говоря о роли второго президента Роберта Кочаряна в деле революции, оппозиционер заявил, что экс-лидер «все еще в игре, и он поневоле будет способствовать осуществлению революции».

«Кочарян подобно Левону не станет собирать митинги. Если он решит вернуться, то сделает это так, как уже приходил. На политическую арену его может привести премьер-министр России, кандидат в президенты Владимир Путин», - отметил Арутюнян, выразив при этом надежду, что подобного не произойдет.

Революция, по его мнению, станет смертельным ударом для всех трех президентов Армении. «Я заявляю, что в 2013-м (год президентских выборов - ред.) я сделаю революцию. Общество должно решить, чего оно хочет – лидера или пустых интеллигентов. Если не могут выбрать себе лидера, то пусть продолжают бедственное существование», - резюмировал оппозиционер.