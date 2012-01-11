Очередной скандал вспыхнум в правительстве Италии

11 января 2012

В правительстве Марио Монти вспыхнул первый скандал. В отставку вынужден был подать вице-премьер Карло Малинконико, после того как местные СМИ выяснили, что несколько лет назад политик жил в дорогом отеле в Тоскане за счет крупного итальянского бизнесмена, передает «Коммерсант».

Как выяснили СМИ, в 2007 и 2008 годах Карло Малинконико посещал Тоскану, где останавливался в фешенебельном отеле Il Pellicano. При этом счет за проживание политика, который составил около €10 тыс., оплатил строительный магнат Франческо Де Вито Пишичелли. Журналисты задались вопросом, какие же услуги бизнесмен потребовал от господина Малинконико взамен на эту помощь. Скандальности этой истории добавил тот факт, что Франческо Де Вито Пишичелли замешан в крупном деле о даче взятки чиновникам за получение выгодных государственных заказов при подготовке саммита G8 и восстановлении пострадавшей от землетрясения Аквилы в 2009 году.