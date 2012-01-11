Часы Судного дня перевели на минуту ближе к полуночи

11 января 2012

Минутную стрелку так называемых часов Судного дня (Doomsday Clock) 11 января 2012 года перевели на одну минуту ближе к полуночи, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists, который устанавливает показания циферблата.

Полночь на часах Судного дня символизирует начало глобальной катастрофы. Сейчас часы показывают 23:55.

В прошлый раз минутная стрелка часов переводилась в январе 2010 года. Тогда ученые отодвинули время на часах на одну минуту назад, сочтя, что мировые лидеры предпринимают достаточные усилия для противостояния глобальным угрозам.

Теперь, отмечается в заявлении Bulletin of the Atomic Scientists, эта тенденция "во многом остановилась или пошла в обратном направлении". По этой причине стрелка часов и переводится на одну минуту вперед.

Часы Судного дня были запущены в 1947 году учеными Чикагского университета. Изначально под "глобальной катастрофой" понималось начало ядерной войны, однако в последние годы в число основных угроз попали глобальное потепление и развитие нанотехнологий, способных нанести непоправимый ущерб планете.

В момент запуска в 1947 году часы показывали 23:53. С тех пор стрелки передвигали двадцать раз, передает Лента.ру.