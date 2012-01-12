Футболист сборной Армении останется в «Спартаке», если тот не вылетит

12 января 2012

Уже экс-капитан ереванской «Мики», защитник сборной Армении Грайр Мкоян, находившийся на сборе «Спартака» из Нальчика в Турции, подписал с главным клубом Кабардино-Балкарии краткосрочный контракт.

Договор между клубом и игроком рассчитан на шесть месяцев с правом продления еще на два года в случае, если команда не вылетит из высшего дивизиона, сообщает официальный сайт УЕФА.

На счету 25-летнего футболиста 14 матчей за сборную.

После 32 проведенных матчей в российской Премьер-Лиге «Спартак-Нальчик» с 27 набранными очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

фото с сайта УЕФА