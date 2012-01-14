В Сенате не верят, что криминализация отрицания Геноцида поможет армянам и туркам

14 января 2012

Спикер Сената Франции Жан-Пьер Бель в пятницу во время беседы с журналистами заявил, что не приветствует предстоящее 23 января обсуждение законопроекта об уголовном преследовании за отрицание Геноцида армян.

«Я все меньше и меньше приветствую принятие законов об исторических событиях», - передает его слова Today`s Zaman. По словам социалиста, Сенат не обязан голосовать в пользу принятия законопроекта: «Я обеспокоен нынешней негативной направленностью отношений между Турцией и Францией вместо того, чтобы укрепляться».

О голосовании против законопроекта объявили ряд сенаторов из партий Зеленых и Демократического и Социального европейского Собрания (RDSE). Они подчеркивают, что «уважают историю пострадавших наций, но уверены, что законопроект не будет способствовать урегулированию армяно-турецких отношений».

RDSE в Сенате имеет всего 16 представителей, а Зеленых еще меньше, отмечает агентство «Анадолу».

Турция угрожает применением экономических санкций против Турции.