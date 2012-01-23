Некто во власти проглотил СМИ Армении и уже управляет информационным полем

23 января 2012

Рост количества интернет-СМИ в Армении приведет к масштабному освещению хода майских парламентских выборов 2012 года, что снизит количество фальсификаций. Подобное мнение редактор газеты «Азг» Акоп Аветикян высказал в понедельник на встрече с журналистами.

За посление 4 года, по его словам, в армяноязычном интернете и соцсетях произошел бум, и эти инструменты приобрели «иное значение».

Другой участник пресс-конференции, директор закрытого в 2002 году из-за нелояльности к власти телеканала «А1+» Месроп Мовсисян не согласился с Аветикяном, заявив, что на данный момент стоит вопрос качества, но не количества.

«Власть реализует процесс по монополизации средств массовой информации. Принято говорить, что медиа принадлежат олигархам, но это не совсем так, потому что сами олигархи принадлежат еще более высокопоставленным лицам, а это высокопоставленная личность уже властвует в этой сфере», - сказал Мовсисян. Конкретных имен он называть не стал.

По его оценке, в маленькой Армении сегодня действуют 970 сайтов, 46 телеканалов, более 200 газет, но никто не может нормально выполнять свои профессиональные функции.

«Если мы исследуем данные того же circle.am (рейтинговая система армянских сайтов), то увидим, что первые 12-13 мест уже четко зафиксированы. Именно они призваны диктовать мышление и подход. Если все то, что происходит там, мы считаем конкуренцией, то в этой стране напрочь отстуствуют средства информации. Потому что элементарной математикой можно убедиться, что там все данные искажены, смешаны. В этом беспорядке выигырвает только один человек, и мы все знаем, кто это (вновь нет имен -ред.). И этот человек этими 12-13 «лидирующими средствами информации» будет диктовать ход событий в дни выборов», - сказал директор «А1+», отметив, что уже сейчас на этом поле формируется поток искаженной информации.

Кроме того, на рынке сетевых ресурсов проводится политика искусственного занижения цен на рекламу, благодаря чему душаться остальные медиа, сказал руководитель опального телеканала. Контролируемые властью СМИ в данном случае имеют стабильный финансовый источник.