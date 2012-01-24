(ВИДЕО) Говоря «мерси» Парижу, молодые политики старались не смешиваться

24 января 2012

Первые цветы у посольства Франции в Ереване появились на утром 24 января. К полудню поток людей к диппредставительству увеличился. Они приходили сказать мерси за то, что накануне поздно вечером Сенат одобрил законопроект, предусматривающий 1 год лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа за за отрицание геноцидов, в том числе армянского в годы первой мировой войны в Османской империи.

В беседе с Epress.am один из сотрудников французского посольства рассказал, что рано утром перед местом его работы остановился автомобиль, к ограждению подошел мужчина средних лет, оставил букет роз, поклонился и ушел: «Когда я поинтересовался от кого они, он сказал: «Я – армянин».

Позднее сюда стали стекаться члены различных политических партий и их молодежных крыльев. Они несли французские и армянские триколоры, а также отличительные знаки своих партий. При этом те, кто координировал молодежь громко призывали их их двигаться сплоченнее и не путаться с представителми других сил.

Молодых из правящих республиканцев под названием «Миасин» («Вместе») предупреждали не мешаться с коллегами из партии олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». Последние старались не слиться с представителями националистической «Дашнакцутюн». У каждой кучи молодых политиков по громкоговорителю зачитывались слова благодарности «французским властям и лично господину Саркози».

Место у входа в диппредставительство оккупировали «Процветающие», которым удалось первыми передать «письмо благодарности» вышедшему к ним послу Анри Рено. Его приветствовали ликованием, аплодисментами, скандированием «Мерси!».

Посол взял паузу и сказал, что принятый закон «призван защищать боль тех, кто остался в живых». «Мы надеемся, что этому примеру будут следовать и другие».

Выслушав Рено, молодые и политически грамотные покинули территорию вокруг посольства.