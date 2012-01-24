Венеция оказалась под угрозой разрушения из-за круизных лайнеров

24 января 2012

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО – обратилась к властям Италии с просьбой не подпускать круизные лайнеры к побережью страны, так как они могут нанести вред таким культурным объектам, как Венеция и Венецианская лагуна, передает Reuters.

Как сообщили представители организации, министру окружающей среды Италии Коррадо Клини было направлено письмо с просьбой ограничить доступ лайнеров в места, находящиеся под протекторатом ЮНЕСКО.

По словам представителей ЮНЕСКО, до 300 круизных лайнеров в год прибывают в Венецианскую лагуну. Крупные волны, поднимаемые этими судами, приводят к эрозии фундамента зданий и загрязнению вод залива. "Авария Costa Concordia только усиливает наши опасения по поводу вреда, который эти корабли наносят объектам культурного наследия ЮНЕСКО", - заявили в организации.

Напомним, итальянский круизный лайнер Costa Concordia сел на риф 13 января 2012г. в 22:00 по местному времени в районе побережья итальянской провинции Тоскана в Тирренском море. Всего на борту находились около 3 тыс. 200 пассажиров и 1 тыс. 23 члена экипажа. После аварии возникла угроза загрязнения акватории топливом. В результате трагедии погибли 15 человек.

Венеция, один из древнейших городов Европы, в котором проживают 270 тыс. человек, постепенно уходит под воду - за XX век суша погрузилась в лагуну на 23 см. Согласно расчетам ученых, уже к 2028г. Венеция может стать непригодной для жизни. Сейчас явление так называемой высокой воды в самой низкой точке города - на площади Св.Марка - наблюдается в среднем 90-100 раз в год, хотя раньше регулярные наводнения происходили в 10 раз реже.