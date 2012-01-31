Осканян никогда не покидал политику. Экс-глава МИД Армении нужен не всем

31 января 2012

Депутату от «Процветающей Армении» (ППА) Наире Зограбян неизвестно о переговорах ее партии с бывшим главой МИД, руководителем фонда «Сивилитас» Варданом Осканяном по поводу включения последнего в пропорциональный список на предстоящих в мае парламентских выборах. Зограбян сообщила Epess.am, что не может сказать, «увидим мы Осканяна в списке ППА или нет».

В течение всего дня пресс-секретарь лидера ППА, крупного предпринимателя Гагика Царукяна Хачик Галстян не отвечал на телефонные звонки.

Накануне Осканян распространил заявление, в котором в частности гворится о том, что разговоры о его контактах с ППА по поводу участия в выборах не безосновательны.

Ранее в местной печати появилась информация о встречах экс-главы МИД с представителями партий «Свободные демократы» и «Наследие», во главе которых стоят бывшие министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян и Раффи Ованисян соответственно. Представители обеих партий в беседе с Epress.am заявили о невозможности сотрудничества с Осканяном на парламентских выборах.

Зампред «Свобдных демократов» Ануш Седракян, исключив подобную возможность, заявила, что предварительных обсуждений по данному вопросу также не было: «Заниматься политикой является правом и проявлением воли каждого человека. Но обсуждения вопроса о включении Осканяна в наш список не было. Кроме того, считаю, что Осканян четко намекнул, что будет в списке «Процветающей Армении».

Депутат от «Наследия» Лариса Алавердян также опровергла информацию о разговоре Осканяна с их партией относительно списков: «Осканян никогда не покидал политику. Общественная организация, которую он возглавляет, всегда имела политическую повестку. Для меня было очень интересно, что изменил свое мнение о внешней и внутренней политике властей, как только перестал быть представителем власти».