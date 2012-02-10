Дашнак предупреждает правящую в Армении партию. «Общество вдруг откроет глаза»

10 февраля 2012

То, что армянские депутаты накануне в Национальном собрании голосовали вместо своих отсутствующих коллег, не первый и не самый дикий случай. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил депутат от «Дашнакцутюн» Ваан Ованисян.

Юлагодаря подобному голосованию некоторых республиканцев вчера в первом чтении был «обеспечен кворум» и принят законопроект «О правовом режиме чрезвычайного положения», предусматривающий участие армии в «наведение порядка» внутри страны.

«У правящей силы больше нет способности ни убедить, ни представить свое слово в качестве истины. Она даже не может организовать голосование собственной фракции, более яркий пример этого случился пару дней назад, когда одна из коалиционных фракций покинула зал («Процветающая Армения» бойкотировала голосование по закону «Об ограничении наличных операций», который не прошел, так как правящей Республиканской партии не удалось обеспечить присутствие членов своей фракции). Имеющая абсолютное большинство РПА не может провести закон. Нажатие кнопки вместо другого характеризует не только того, кто нажимает и их фракцию, это говорит о всей политической системе. Если ты для достижения цели можешь наплевать и обойти закон, почему я, несмотря на все твои обещания, должен верить, что ты проведешь справедливые выборы», - сказал Ованисян.

По его словам, если единственная цель РПА и ее руководства – остаться у власти, и если даже в вопросе одного закона цель для них важнее достоинства страны, Национального собрания и их достоинства, то они всегда будут так поступать.

«Значит, мы должны быть готовы к ситуации, когда вдруг общество откроет глаза. Все поймут, что обещания лживы и что снова будет попытка достичь своей цели любой ценой. Конечно, сейчас уже будет сложнее», - считает дашнакский деятель.