Полиция ищет врачей Уитни Хьюстон

15 февраля 2012

В рамках расследования причин смерти Уитни Хьюстон полицейские Лос-Анджелеса начали розыск врачей, которые в последнее время занимались лечением певицы.

Следствию важно знать, кто выписывал для нее рецепты на лекарства и соответствует ли содержимое найденных в ее номере баночек с препаратами этикеткам.

Пока расследование обстоятельств смерти певицы не является уголовным, то есть оснований считать ее жертвой чьего-либо злого умысла, по мнению полиции, нет. Однако аналогичное следствие привело на скамью подсудимых бывшего врача Майкла Джексона - Конрада Мюррея. В ноябре прошлого года он был осужден за непреднамеренное убийство, сообщает ИТАР-ТАСС.

Подозрения в отношении врачей могут появиться, если лекарства в значительных объемах выписывал один человек, считает известный в Голливуде адвокат Эллин Гарофало (недавно она добилась оправдания для врача, обвинявшегося в злоупотреблении рецептурой для модели и актрисы Анны Николь Смит, которая умерла в начале 2007 года от передозировки лекарств).

О причинах смерти певицы официальных данных пока нет. Результаты проведенного вскрытия тела решено не оглашать до получения данных токсикологической экспертизы, на подготовку которой обычно уходит 4–6 недель.

Между тем похороны Уитни Хьюстон состоятся 18 февраля в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси). По желанию родственников, на прощальной службе, которая пройдет в баптистской церкви «Новая надежда», смогут присутствовать только приглашенные лица.