Армянские рокеры не боятся Баку и хотят петь о мире (ВИДЕО)

16 февраля 2012

До появления фактора Азербайджана в Евровидении 2012, армянская рок-группа «Дорианс» не имела намерения участвовать в этом песенном конкурсе. Об этом в интервью газете «168 жам» заявил солист коллектива Гор Суджян. Свою композицию исполнитель уже представил на отбор в комиссию Общественной телерадиокомпании, которая должна принять окончательное решение.

«Сегодня тема фактор Азербайджана является более, чем вопросом риска и ответственности. Пожалуй, это нас и привлекло. У нас свой мессидж в виде песни, которую мы направим миру, и, почему нет, Азербайджану», - сказал Суджян.

Музыкант заверил, что они не стали бы принимать участия в Евровидении, если бы оно не проводилось в Баку.

Суджян коснулся также возможного риска и опасности, которые могут возникнуть в Азербайджане: «Если было решено, что Армения поедет на Евровидение, о чем был подписан документ, не думаю, что есть какая-то физическая опасность. Может быть, душевная подавленность, или могут сказать что-то плохое во время выступления, могут освистать, но не думаю, что нам угрожает физическая опасность. Конечно, в Баку будет страшно, чтобы вдруг чего-то не бросили на сцену, но риск всегда приятен».

Тем не менее, Суджян уверен, что они точно не поедут на конкурс в качестве смертников.

На вопрос газеты о том, что представленная песня «Это наш мир» имеет четкий подтекст и какой будет реакция Азербайджана, когда прозвучит призыв к миру, продюсер группы Ваагн Геворгян заявил: «Песня поется для всего мира, где все в одинаковом положении. Любой нормальный человек хочет здоровья и мира, так как хочет быть счастлив. Конечно, мы понимаем, что войны приносят людям деньги, иными словами – это бизнес. Наши соотечественники оставили в интернете такие комментарии… например, «что значит, остановить войны, разрезать колючие проволоки, может, еще отдать наши земли». Это нездоровый подход. Думаю, если мы считаем себя победившими в карабахской войне, то для победившего народа лучше такой подход – призывать к миру».

Относительно позиции на предстоящих парламентских выборах Суджян заявил, что они ни против кого-либо, ни за. «У нас свой отдельный мир, в котором мы живем. В Армении много недовольства, мало улыбок, кажется, преобладает возмущение. Мы любим сидеть и ждать счастья, а между тем, нужно действовать, работать и понимать, какова цель твоей жизни».