Мэр Еревана обманул активистов. Полиция и снег за одно. Те мешают строителям

16 февраля 2012

В парке напротив роддома им. Маргаряна на центральном проспекте Маштоца в Ереване собрались десятки сторонников активистов-экологов, которые с прошлой недели каждый день протестуют здесь до поздней ночи. Они требуют прекратить строительство здесь магазинов, которые были демонтированы на улице Абовяна. Люди всячески пытаются помешать работе строителей.

В четверг утром они попытались соорудить целлофановый навес, чтобы укрыться от снега, однако полицейские воспрепятствовали этому, что стало причиной небольшой толкотни. Примерно к 50 протестующим присоединились депутат Заруи Постанджян, ветеран карабахской войны, член инициативной группы «Сардарапат» Жирайр Сефилян. На место прибыли и представители Омбудсмена Армении.

Как передает корреспондент Epress.am с места, строители пытались возобновить работы, однако активисты не позволили им сделать это, заявив, что строительство незаконно. По словам строителей, у них имеются все необходимые документы. Протестующие до сих пор ждут предъявления этих документов.

Вчера мэр Еревана Тарон Маргарян пообещал протестующим, что строительство будет приостановлено до обсуждения этого вопроса специально созданной комиссией.

Инициатива «Мы - хозяева этого города» распространила заявление, в котором говорится, что мэрия им так и не предъявила никакого законного основания для бетонирования сада на Маштоца, а на встрече с мэром Маргаряном и главным архитектором столицы Нареком Саргсяном их призвали «не говорить о законе».

Представители мэрии не объяснили, почему демонтированные на одной общественной территории строения были установлены в другом общественном месте - в зеленой зоне. «Если мэрия Еревана не хочет действовать по закону, то протестующие на протяжении нескольких дней в парке на Маштоца граждане осознают, что есть закон, и не видят иного выхода, чем продолжать бессрочную сидячую забастовку до окончательного освобождения сада.

В тоже время сообщаем о подстрекательствах в отношении участников акции и требуем у всех соответствующих органов немедленно принять меры для обеспечения их безопасности», - говорится в заявлении инициативы.