Сержа Саргсяна нарисовали на 5000 и раздавали в качестве взяток (ФОТО)

20 февраля 2012

Накануне молодые активисты Армянского национального конгресса организовали акцию протеста в Ереване, посвященную 4-летней годовщине со дня голосования на президентских выборах 2008 года.

Оппозиционеры заранее напечатали 5000-тысячную купюру армянских драмов, на которой вместо писателя Ованеса Туманяна изображен президент Армении Серж Саргсян, и раздавали их прохожим в качестве символических избирательных взяток. Таким образом организаторы акции хотели напомнить, что выборы четырехгодичной давности прошли с фальсификациями, а голоса граждан были куплены за 5000 драмов (13 долларов).

«Многие прохожие отнеслись с юмором, были люди, посчитавшие 5000 маленькой суммой, другие отказывались продавать свои голоса. У Армении больше нет возможности проводить очередные фальсифицированные выборы, речь уже идет о нашем существовании, нашей независимости, и на этот раз мы должны любой ценой защитить свои голоса», - в беседе с Epress.am заявил активист Арег Геворгян, говоря о намеченных на май парламентских выборах.

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.