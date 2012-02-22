Армения 2011: пытки, амнистия, армия, свидетели Иеговы, узники совести, «Юкос СНГ»

22 февраля 2012

Госорганы Армении продолжают попирать права и основополагающие свободы человека, защищаемые Конституцией, законами и международными договорами и документами, к которым присоединилась Республика Армения. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Хельсинкская ассоциация» о ситуации прав человека в Армении в 2011 году.

«Несмотря на определенные кадровые изменения, произошедшие в этом году в структурах, осуществляющих функцию защиты и гарантирования соблюдения прав человека, качественных изменений в этой области не зарегистрировано», - отмечают авторы доклада, указав на назначение Омбудсменом Карена Андреасяна и начальником полиции Владимира Гаспаряна.

В докладе говорится и об амнистии, объявленной президентом Сержем Саргсяном 20 мая, процесс которой длился с 27 мая по 21 сентября. Согласно Хельсинкской ассоциации, власти приняли решение об амнистии под давлением международного сообщества, и она была направлена на освобождение приговоренных к аресту в результате событий 1 марта 2008 года. Отметим, что, в частности, амнистия коснулась членов Армянского национального конгресса Сасуна Микаеляна и Никола Пашиняна.

«Несмотря на проведение амнистии, остается актуальной проблема перенаселения тюрем. Арестанты продолжают подвергаться пыткам, нечеловеческому и унизительному отношению», - говорится в докладе.

Хельсинкская ассоциация цитирует данные, предоставленные религиозной организацией «Свидетели Иеговы», согласно которым, на январь 2012 года в уголовно-исполнительных учреждениях находятся 58 членов организации, отказавшихся служить в армии по религиозным убеждениям. Правозащитная организация называет этих людей узниками совести. Узником совести организация называет и активиста Армянского национального конгресса Тиграна Аракеляна.

«Продолжаются политические преследования предпринимателей, не сотрудничающих с властями. Ярким тому примером является банкротство «Юкоса СНГ» в России и продолжающееся по требованию РФ политическое преследование директора «Юкоса СНГ» в Армении Армена Микаеляна», - подчеркивают авторы доклада.

В связи с докладами международных структур Ассоциация отмечает, что в 2011 году организации Freedom House, Human Rights Watch называют ситуацию с правами человека в Армении плачевной и не фиксирующей прогресса.

«9 мая комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг опубликовал свой доклад об Армении, в котором говорится, что сила, примененная представителями власти 1-2 марта 2008 года, была «несоразмерной», а меры для выяснения причин смерти 10 человек – «неэффективными».

5 октября в ходе 33-й сессии ПАСЕ была принята резолюция 1837, которая, по мнению Хельсинкской ассоциации, необъективно представляет нынешнюю ситуацию с правами человека, а также позволяет властям продолжать незаконную политику в этой сфере», - говорится в докладе.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на законодательные реформы властей, суды остаются коррумпированными и продолжают находиться в зависимости; нарушается принцип разделения власти, и судьи выполняют приказы прокуроров и властей.

Армия, по мнению правозащитников, также продолжает оставаться уголовной и коррумпированной системой, и особого внимания достоин тот факт, что значительная часть призывников Армении служат в Нагорном Карабахе.