В Турции нашли Библию, написанную полторы тысячи лет назад

24 февраля 2012

В Турции найдена Библия, предположительно, написанная полтора тысячелетия назад.

Книга представляет собой толстый кожаный переплет с тонкими страницами из кожи, исписанными текстом на арамейском и ассирийском языках.

Библия, которую обнаружили ранее турецкие археологи, 8 лет была в розыске, и сейчас полиции удалось ее изъять при задержании членов группы контрабандистов в южной части страны.

Священное писание помещено в Этнографический музей Анкары, но эксперты говорят о том, что ему предстоит пройти длительный процесс реставрации.

Между тем, Ватикан призвал Анкару провести всесторонний анализ обнаруженного артефакта, так как не исключено, что текст - одно из утраченных Евангелий, о котором в течение веков спорят ученые, передает Корреспондент.net.

Напомним, в 2009 году был открыт доступ через интернет к Синайскому кодексу, который считается самым ранним из всех известных вариантов Библии.