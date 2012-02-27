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СМИ сообщают о срыве покушения на Путина

Спецслужбы Украины и России сорвали покушение на премьер-министра России Владимира Путина, сообщает в понедельник, 27 февраля, "Первый канал".

Подозреваемые в подготовке покушения были задержаны в Одессе в начале 2012 года. Они находились в международном розыске. Из их показаний стало известно, что преступление должно было быть совершено после президентских выборов.

О задержании на Украине террористов из России стало известно в начале февраля 2012 года, передает Lenta.ru.

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