Армянских депутатов сосчитали. Армии дали права вмешиваться во внутренние дела

1 марта 2012

Парламент Армении на заседании 1 марта после долгих споров и 20-минутного перерыва принял представленный правительством законопроект о принятии закона "О правовом режиме чрезвычайного положения". "За" принятие закона проголосовали 67 депутатов, "против" - один.

Представители фракций оппозиционных партий и до и после голосования обратили внимание председателя парламента Самвела Никояна на тот факт, что в зале заседаний не присутствует столько депутатов, сколько отражается на табло. В этот момент глава фракции правящей Республиканской партии Галуст Саакян попросил объявить 20-минутный перерыв, после чего в зал были приглашены члены коалиционных фракций, выступающих за принятие закона.

Депутат от фракции "Наследие" Заруи Постанджян начала считать присутствующий в зале коллег, однако представители правящей партии назвали ее шаг неприемлемым, сказав, что не нуждаются в "тюремном надзирателе". Когда закон принимался в первом чтении камеры журналистов зафиксировали, как члены РПА голосовали за отсутствующих коллег.

Степан Сафарян, член фракции "Наследие", указал на тот факт, что голосование по закону, позволяющему участие армии наряду с полицией и нацбезопасностью в операциях внутри страны при объявлении ЧПо внутренней жизни страны, принимается именно 1 марта, в день четвертной годовщины поствыборных событий 2008 года, когда в результате силового разгона мирной демонстрации в Ереване были убиты 10 человек. В ответ Галуст Саакян призвал не поднимать данную тему и не манипулировать памятью жертв: "Мы все помним, не надо нам ничего напоминать, вы итак не упускаете случая говорить об этих событиях".

Напомним, что 20 февраля 2008 года, на следующий день после выборов, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося выбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта. В этот день тысячи полицейских под покровом ночи напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована, людей догоняли и избивали, гнали до площади перед мэрией, куда с рассветом стал стекаться народ.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, в город были введены подразделения армии. Граждан разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.