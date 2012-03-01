Родные пишут, оппозиция митингует. (ВИДЕО) 4 года со дня трагедии в Ереване

1 марта 2012

Памятник революционеру начала прошлого века Мясникяну в Ереване с 2008 года стал местом, где чтут память 10 граждан Армении, которые погибли в ходе силового разгона мирной демонстрации. Именно сюда, к посольствам Франции и России бежали гонимые сотрудниками силовых органов страны тысячи людей, которые 10 дней круглосуточно протестовали против итогов президентских выборов, в которых победителем был объявлен ставший незадолго до этого из министра обороны премьером Серж Саргсян. Главным его соперником до сих пор остается лидер оппозиции, первый президент Армении 67-летний Левон Тер-Петросян, сторонники которого соберутся сегодня на митинг.

Родные погибших написали вчера письмо в ряд европейских структур. В послании они обращают внимание на роль этих органов на роль европейских организаций в сокрытии обстоятельств убийства их родных.

"Для раскрытия убийств 1 марта фактически ничего не делается, в Специальной следственной службе дело по сути закрыто, но об этом не заявляют официально, чтобы не вызвать общественную реакцию", - говорится в письме.

20 февраля того года, на следующий день после выборов, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося выбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта. В этот день тысячи полицейских под покровом ночи напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована, людей догоняли и избивали, гнали до площади перед мэрией, куда с рассветом стал стекаться народ.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, в город были введены подразделения армии. Граждан разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.

Следствия, парламентские комиссии, мониторинги Совета Европы до сих пор не выявили виновных. Власти страны и СЕ заявляют, что страница "1 марта" закрыта.

В видеосюжете Epress.am использованы фрагменты из фильмов о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване и материалы из открытых источников.