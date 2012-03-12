ООН: В мире остро не хватает питьевой воды

12 марта 2012

По данным ООН, проблема доступа к водным ресурсам стала настолько болезненной, что требует радикального переосмысления подходов к ее решению.

Соответствующий доклад был представлен накануне Всемирного форума по водным ресурсам, который начинает свою работу в понедельник во французском Марселе.

В докладе в частности отмечается, что в Азии проживает 60% населения земного шара, которое имеет доступ лишь к трети водных ресурсов планеты.

Проблема осложняется изменением климата, увеличением потребности в продуктах питания и средствах гигиены растущего населения планеты.

По оценкам экспертов, к 2050 году потребность в продовольствии вырастет на 70%. Глобальное потребление воды для нужд сельского хозяйства возрастет по меньшей мере на 19% и коснется почти 90% мировых ресурсов пресной воды.

Эксперты замечают, что эти цифры не окончательные, и потребность в воде может увеличиться еще сильнее.

Как сообщают организации ООН - ЮНИСЕФ и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), сейчас 89% мирового населения имеет доступ к питьевой воде, однако победу праздновать рано, поскольку почти 800 млн человек (40% из них проживают в Африке южнее Сахары) по-прежнему вынуждены довольствоваться загрязненными источниками.