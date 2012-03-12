Оппозиция Армении сместилась в центр, но другие обещают лучше

12 марта 2012

В преддверии майских выборов в Национальное собрание в Армении есть два крупных политических игрока - это правящая Республиканская партия (ППА) и вторая по величине в парламенте «Процветающая Армения» (ППА). За ними идет Армянский национальный конгресс, Дашнакцутюн, «Наследие» и Оринац еркир (Страна законности). Такое мнение высказал в понедельник на встрече с журналистами руководитель аналитического центра «Социометр» Агарон Адибекян.

По его словам, лишь указанным силам удастся преодолеть 5-процентный барьер. На большее может претендовать партия, которая даст более убедительные обещания по поводу улучшения экономической ситуации, уверен Адибекян.

Он считает, что в данном аспекте преимущества на стороне РПА и ППА: «Остальные партии, кажется, занимаются частными вопросами. ППА ставит перед собой экономические вопросы, отодвигая политику на второй план. РПА ко всем вопросам подходит равномерно, оставаясь при всем при этом более государствоцентристской партией».

Армянский национальный конгресс (АНК), по мнению эксперта, пытается выступить в качестве универсальной партии, занимающейся всеми вопросами. Из-за этого, уверен Адибекян, Конгресс сделал шаг от радикальной оппозиции к центризму. «Они даже изменили лексику, но, не получив ожидаемой поддержки, вернулись на радикальные позиции и поэтому АНК вынужден давать хотя бы какие-то ответы на все вопросы», - резюмировал политолог.