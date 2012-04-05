Партия президента Армении «дарит» яйца и призывает к демократии

5 апреля 2012

Представители возглавляемой президентом Армении Республиканской партии (РПА) уже третий день в преддверии праздника Пасхи раздают жителям столичного округа Ачапняк куриные яйца.

Корреспондент Epress.am стал свидетелем того, как в предвыборный штаб республиканцев в районе Анастасаван свезли крупную партию яиц, которую раздавали местным жителям, говоря, что «это благотворительная акция Республиканской партии, приуроченная к Пасхе». Отметим, что официально предвыборная кампания стартует 8 апреля.

В районе 16-й квартал того же округа с «подарками» от имени РПА пришли накануне в полночь. По свидетельству очевидцев, республиканцы заходили в многоэтажные здания и стучались во все двери, предлагая бесплатные яйца. Если жители Ачапняк не открывали дарителям, то ячейки с продуктом оставляли под дверями.

Напомним, что 5 апреля РПА сообщила о том, что партия разработала проект канонов по «обеспечению цивилизованной и нормальной конкуренции на предстоящих парламентских выборах».

В заявлении члена исполнительного органа РПА Давида Арутюняна от имени партии содержится призыв ко всем политическим силам, участвующим в выборах, присоединится к данному документу для проведения в республике демократических выборов.

Суть трехстраничного документа сводиться к следующему - все участники выборов должны обязаться содействовать проведению в республике свободных и справедливых выборов, признанных как со стороны международного сообщества, так и всех его участников. Участники политических процессов должны применить как практические, так и институциональные шаги в направлении обеспечения этих канонов. В случае несоблюдения данных канонов его авторы предлагают применить дисциплинарные меры.

Во время предвыборной агитации, согласно документу, оппоненты должны уважать право друг друга на свободное изъявление своих позиций и мнений. Документом также призывается не препятствовать профессиональной деятельности журналистов в ходе избирательных процессов. Говорится также о недопустимости искусственных препятствий на пути организации участниками выборов массовых акций. Также говорится о недопустимости препятствования нормальному ходу работы избирательных комиссий. В документе содержится призыв к участникам выборов уважать и не оскорблять своих оппонентов. Авторы документа также призывают не использовать свое служебное или иное положения во время избирательных процессов.

А под конец подчеркивается, что участники выборов, принявшие данные каноны, обязаны впоследствии признать официальные итоги выборов.