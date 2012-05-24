Интернет спас миллионершу от казни

24 мая 2012

Интернет спас жизнь 31-летней Ву Йинг. Смертную казнь китайской мультимиллионерше заменили на пожизненное заключение благодаря мощной поддержке в Сети.

Смертную казнь ей за финансовые нарушения, в том числе и за то, что она обманула инвесторов на 60 миллионов долларов, заменили пожизненным заключением.

Сотни миллионов простых китайцев встали на защиту современной Золушки, которая всего добилась сама. Даже признав, что Ву нарушила закон, они не смогли понять, почему именно ее выбрали в качестве козла отпущения за преступления, которые совершает едва ли не каждый бизнесмен, и приговорили к смертной казни.

Поднявшаяся в Интернете волна возмущения заставила Верховный суд Китая отправить дело на повторное рассмотрение. В итоге суд отменил свой же приговор и заменил его на пожизненное заключение.

Для того чтобы спасти миллионершу, судебные власти заявили, что Ву Йинг не только полностью раскаялась в преступлениях, но и активно помогала следствию. Она якобы сообщила информацию, которая помогла выявить коррумпированных чиновников, пишет "Комсомольская правда".