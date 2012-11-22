Член «Контрудара» рассказал о «хамском» поведении полицейских

22 ноября 2012

Член инициативы «Контрудар» Герберт Геворгян рассказал Epress.am, почему он и его друзья были доставлены в отделение полиции.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, 5-6 членов оппозиционной инициативы «Контрудар» вошли в филиал Ереванского госуниверситета на улице Абовяна и при помощи громкоговорителя призвали студентов знать и уметь защищать свои права. В беседе с Epress.am активист Татул Сароян сообщил, что к ним подошел декан одного из факультетов и начал толкать члена инициативы Герберта Геворгяна. Тогда к группе подошли также сотрудники безопасности здания в сопровождении неизвестных в гражданском. Последние атаковали молодых людей и избили Артака Геворгяна. Молодой человек получил повреждения в области рта.

По словам Геворгяна, их пригласили для написания объяснительной.

«Отвели нас туда и стали вести себя очень неучтиво. Как только мы вошли, полицейские велели построиться у стены, сказали, что говорить по телефону нельзя. Одним словом, поведение полицейских в отделении было хамским. И мы отказались давать какие-либо объяснения», - сказал активист.

По его словам, изначально члены группы намеревались представить сообщение о преступлении, однако, в результате такого поведения полицейских, молодые люди покинули отделение полиции, отказавшись делать это.