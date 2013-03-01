Выстрелы и водометы. Пятая годовщина трагических событий в Ереване (ВИДЕО)

1 марта 2013

20 февраля 2008 года, на следующий день после голосования, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, сторонников оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна, несогласных с итогами выборов, сопровождавшихся вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты – Тигран Хачатрян, Гор Клоян, Тигран Абгарян, Армен Фарманян, Давид Петросян, Гамлет Тадевосян, Ованес Ованесян, Григор Геворгян, Самвел Арутюнян и Закар Ованисян - сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ. Никто не понес наказания за эти убийства.

При подготовке представленных видеоматериалов, в основном, были использованы отрывки из фильма Тиграна Паскевичяна «Потерянная весна Армении», а также кадры из открытых источников.

Представители правоохранительных органов стреляют. Видеоматериал был размещен на YouTube пользователем martimek2008 в 2011 году.

Выстрелы и водомет

Вечером 1 марта у памятника Мясникяну звучит молитва

Экс-глава МИД Вардан Осканян выступил на пресс-конференции до событий 1 марта, в ходе которой представил позицию властей.

Пресс-конференция Левона Тер-Петросяна. Первый президент рассказывает, что произошло утром (материал разместил на Youtube пользователь harut88).

Люди собираются у памятника Мясникяну. Выступление оппозиционера Никола Пашиняна

Утреннее нападение и преследование людей