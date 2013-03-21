Свидетель по делу армянских активистов признался в даче ложных показаний

21 марта 2013

21 марта истекает срок для решения Кассационного суда, одобрять или нет вердикт по делу активистов Армянского национального конгресса Тиграна Аракеляна, Саргиса Геворгяна, Давида Кирамиджяна и Артака Карапетяра. Об этом пишет газета «ЧИ», отмечая, что ей удалось побеседовать с одним из основных свидетелей по сфабрикованному уголовному делу (молодых людей приговорили к 2-6 годам заключения).

Свидетель Грант Мириджанян признал, что его показания против ребят были ложные, и он чувствует себя виноватым в том, что на основании этих ложных показаний активистов приговорили к лишению свободы. Мириджанян работает на стоянке на одной из центральных улиц Еревана.

«Заявления в суде этого свидетеля подняли большой шум. Для того, чтобы уточнить важность слов этого свидетеля, отметим, что большая часть его показаний в суде и показаний предварительного следствия вошла в приговор», - пишет издание, отмечая, что суд сделал это в случае, когда свидетель заявил в суде, что давал и дает показания под давлением полицейских.

Напомним, что семеро представителей Армянского национального конгресса были задержаны поздно вечером 9 августа 2011 года в центре Еревана после конфликта с полицейскими. На следующий день их арестовали, а в течение последующих дней шестерых из них выпустили под подписку о невыезде. За решеткой остался только Тигран Аракелян. Его и Артака Карапетяна обвиняют в применении силы по отношению к представителям закона, а Саргиса, Арега, Ваагна Геворкянов, Саака Мурадяна и Давида Кирамиджяна – в хулиганстве. Активисты неоднократно заявляли, что 9 августа иx избили в отделении полиции.