«Имеющие билеты, но не попавшие на стадион». Болельщики ждут объяснений

27 марта 2013

Футбольные болельщики из второго по величине армянского города Гюмри написали письмо Полиции и Федерации Футбола Армении, выражая недовольство в связи с ситуацией, сложившейся перед отборочным матчем чемпионата мира-2014 Армения-Чехия, когда множество людей не попали на стадион, имея при себе билеты.

«То, что произошло вчера, иначе как позором не назовешь. Мы, как болельщики сборной Армении по футболу, купили билеты на матч Армения-Чехия и прибыли из Гюмри в Ереван. Однако перед стадионом нас «встретили» ряды полицейских, которые не разрешили нам пройти на стадион, при том, что в руках у нас были билеты на матч, купленные в кассе стадиона им. В. Саргсяна. До начала игры перед стадионом началась потасовка, в результате несколько сотен человек, с билетами в руках, не смогли попасть на матч». Авторы письма отмечают, что после начала второго тайма подполковник Мовсисян просто заявил, что болельщиков не впускают, так как внутри они могут увидеть, что на их местах сидят другие люди и снова может возникнуть потасовка.

«Почему наши места должны были занять другие люди? Полицейские впустили их без билетов? Или было продано больше билетов?

И теперь возникает вопрос: кто ответит за случившееся? Кто вернет нам выплаченную за билеты сумму или, в конце концов, кто извинится за вчерашнюю позорную ситуацию», - в частности, говорится в письме, подписанном «имеющими билеты, но не попавшими на стадион любителями футбола».