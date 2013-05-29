Обсуждение цены на газ сорвалось. Чиновник спорил с армянскими активистами

29 мая 2013

Обсуждение повышения тарифа на газ, организованное Комиссией по регулированию общественных услуг, началось со споров. Приглашенные на обсуждение гражданские активисты, последнюю неделю проводившие акции протеста, пожаловались, что предоставленная комната крайне мала, и работать в таких условиях невозможно.

В расположенной в здании комиссии комнате практически негде было развернуться, отсутствовали элементарные условия, необходимые для работы журналистов. Активисты сообщили о своем недовольстве заместителю председателя Комиссии Ширазу Киракосяну, отметив, что эта комната была выбрана намеренно, чтобы не допустить проведения эффективного обсуждения. Они предложили отложить мероприятие и провести его в нормальных условиях, в большом зале. По словам активистов, в таком случае в обсуждении примут участие больше людей, экономисты, активисты, которые выскажутся об этом вопросе.

После акции протеста был объявлен перерыв, затем к активистам обратился председатель комиссии Роберт Назарян с предложением создать рабочие группы и проводить обсуждения в разные дни.

«Либо вы намеренно избегаете организации общественных слушаний, даже не обеспечили нас микрофоном, чтобы мы были вынуждены разговаривать криком. Разве не естественно, что в таких условиях невозможно работать?», - обратился к Назаряну экс-депутат Аршак Садоян. Председатель комиссии заявил, что у него противоположное мнение.

Роберт Назарян

Назарян попытался заверить активистов, что величина зала все равно не удовлетворит участников, однако присутствующие настаивали на обратном.

«Я предлагаю вместе отправиться в наш другой зал, продолжим обсуждение там», - сказал Назарян, что еще больше разозлило собравшихся.

Адвокат Мери Хачатрян предложила продолжить обсуждение в должных условиях, настояв на том, что часть желающих принять участие в обсуждении находится на улице.

«Почему мы не можем пойти на серьезные, человеческие обсуждения, что нам мешает? Возьмем, к примеру, зал в «Эребуни плаза», зал для заседаний Правительства», - сказал Садоян. Однако Роберт Назарян настаивал на проведении обсуждения в другом зале, где условия, по его словам, лучше, а также предложил позволить СМИ сделать съемки и покинуть помещение.

«Нет, камера должна зафиксировать. Журналист не будет снимать глазами. Мы будем снимать и должны зафиксировать все происходящее здесь», - ответила журналист Техмине Енокян.

На очередное предложение взять другой зал Назарян ответил: «Нет, новый зал мы не возьмем, будем продолжать в тех условиях, которые есть».

На вопрос одного из активистов, почему Назарян отказывается изменить место проведения обсуждения председатель комиссии ответил: «Я не хочу становиться участником шоу». Слово «шоу» вывело из себя активистов, которые заявили, что нельзя называть общественные слушания шоу.

«Господин Назарян, вы говорите, что организовали шоу, а мы – ваш зритель, вы называете свою работу «шоу». Может, для вас это и шоу, а завтра нам платить за газ», - заявил один из присутствующих.

Назарян сообщил о завершении заседания, о дальнейших действиях будет сообщено на электронном сайте Комиссии. После этих слов члены комиссии покинули комнату.