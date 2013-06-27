В армянском городе мужчина ударил ножом преподавателя, «защищая честь подруги»

27 июня 2013

26 июня в здании филиала Института театра и кино в Ванадзоре звукорежиссер Аксель Мхитарян ударил ножом преподавателя «Истории театра» Василия Геворгяна.

По данным газеты «Жоховурд», причиной инцидента стала студентка вуза Анна Дарбинян, подруга Акселя.

Друг Мхитаряна рассказал, что Геворгян поставил девушке неуд и оскорбил ее, а Аксель пытался защитить честь подруги при помощи ножа.

Молодой человек добровольно явился в полицию, а Геворгяна доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.

Изданию было передано письмо, написанное студентами Ереванского государственного института театра и кино, адресованное министру образования и науки Армену Ашотяну и ректору института кино Армену Мазманяну.

В письме студенты, в частности, отмечают, что Геворгян необоснованно выставляет неуды, и требуют уволить его.

«До принятия соответствующими органами решения, в вузе был задействован вариант «самосуд»», - заключает «Жоховурд».