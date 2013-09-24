Армянским солдатам приписали показания об «избиении» офицера

24 сентября 2013

В суде общей юрисдикции Тавушской области Армении состоялось очередное заседание по делу о насилии со стороны 3 военнослужащих воинской части «Меграб» в отношении старшего по званию. Согласно обвинению, братья-военнослужащие Карлен и Артак Саргсяны и Манук Маргарян избили лейтенанта Давида Мкртчяна. Обвиняемые утверждают, что Мкртчян ударил первым, после чего Карлен нанес один ответный удар, а двое других военнослужащих попытались разнять их.

Адвокат Саргсянов Ани Торосян сообщила в интервью Epress.am, что на заседании дали показания свидетели – заместитель командира военчасти Роден Погосян, рядовые Гарик Закарян и Гегам Маргарян. Все свидетели заявили, что оглашенные в суде и приписываемые им показания предварительного следствия, на самом деле, писали не они. Погосяна особенно вывело из себя то обстоятельство, что следователь написал нечто, не имеющее отношение к его показаниям. «Приведите сюда этого следователя», - потребовал Погосян. Свидетель заверил, что он слышал только, как Давид Мкртчян рассказывает другим ребятам, что он не бил военнослужащих.

Однако в оглашенных судом показаниях предварительного следствия инцидент описан до мельчайших подробностей, между тем, Погосян утверждал, что он не был очевидцем случившегося.

Рядовой Гагик Закарян заявил, что не давал показаний предварительного следствия в том объеме, который представлен в суде. На заседании он рассказал, что видел только, как офицер спорит с кем-то, и даже не знал, с кем именно.

Свидетель же Гегам Маргарян заявил, что давал показания по указке сотрудника военной полиции. Согласно опубликованным показаниям предварительного следствия, Маргарян видел, как обвиняемый по имени Манук держал офицера, а один из братьев Саргсянов нанес ему удар.

Ранее другой свидетель по делу, рядовой Армен Назарян сообщил об оказанном на него давлении и «выбитых» из него показаниях.