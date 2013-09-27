Оппозиция обратится в международные структуры по вопросу политзаключенного Аракеляна

27 сентября 2013

К еженедельной акции перед генеральной прокуратурой, участники которой требуют освободить политзаключенного Тиграна Аракеляна, присоединились протестующие с мая ветераны Карабаха. Они подписались под требованием об освобождении активиста. Этот поступок одобрил зампред «Армянского национального конгресса» Арам Манукян, напомнив, что разные проблемы – вопрос улучшения соцусловий ветеранов, раскрытие дел о смертях в армии, и др. – не могут быть решены по отдельности до тех пор, пока общество не объединилось и не устранило нынешнюю власть.

В ходе акции продолжался сбор подписей с требованием изменить меру пресечения Аракеляна, результаты которого будут представлены на следующем заседании Апелляционного суда. Ранее суд не учел поручительство, под которым подписались более 100 общественных деятелей, и в третий раз отклонил ходатайство об изменении меры пресечения.

Участники акции сообщили о намерении донести этот вопрос до международной общественности. АНК обратится в международные структуры, посольства разных стран в Ереване с просьбой следить за решением вопроса, и обратиться к армянским властям с требованием освободить политзаключенного.

Арам Манукян прокомментировал также новость о выдвижении нового кандидата на должность генерального прокурора. Оппозиция, по его словам, не надеется, что Геворг Костанян намерен что-либо менять в системе. На встрече с Костаняном фракция АНК подняла следующие вопросы: дела жертв 1 марта (2008г., силовой разгон мирной акции сторонников оппозиционного кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, гибель 10 человек), дела политзаключенных, в том числе – Тиграна Аракеляна, пересмотр вопроса партии Гнчакян, устранение практики применения ареста в качестве меры пресечения в 95% случаев и борьба с коррупцией.

«У нас нет иллюзий по поводу того, что в этой стране может появиться прокурор, который решит эти проблемы. Мы договорились в короткие сроки получить ответы на эти вопросы», - в частности, сказал Манукян.