Спикер парламента Армении разместил гостей в гостинице сына за счет бюджета страны

8 ноября 2013

Спикер армянского парламента Овик Абрамян часто размещает официальных гостей в принадлежащей его сыну гостинице «Национал», пишет газета «Жоховурд».

Согласно имеющимся у редакции газеты документам, подписанным руководителем аппарата Национального Собрания Гургеном Думаняном, НС выделило из госбюджета 4 млн. 767 тысяч драмов (более $9800) ООО «Плаза Систем». По сообщению прессы, эта компания также принадлежит семье Абрамянов.

«Сумма была выделена на гостиничные затраты для датской парламентской делегации (7 человек). Примечательно, что, согласно документам, предоставление услуг началось 6 сентября, а делегация встретилась со спикером, а затем и с представителями парламентских фракций, только 10 сентября», - сообщает издание.