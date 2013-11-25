Вердикт арестованного заказчика покушения на Паруйра Айрикяна не изменили

25 ноября 2013

Апелляционный суд рассмотрел жалобу на вердикт суда первой инстанции по части экс-кандидата в президенты Армении Вардана Седракяна и оставил его неизменным.

Адвокат Седракяна Александр Сирунян обжаловал вердикт суда общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк Мараш, по которому его подзащитный признан виновным в организации покушения на другого экс-кандидата на пост главы государства, советского диссидента Паруйра Айрикяна и приговорен к 14 годам заключения.

Ранее суд назначил более тяжкое наказание, чем требовал прокурор обвинения Арам Амирзадян. Он ходатайствовал о 12 годах.

В рамках того же дела Апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы двух других признанных виновными по делу – Хачика Погосяна и Самвела Арутюняна. Напомним, что обвиняемый в организации покушения Арутюнян приговорен к 12, а стрелявший в Айрикяна Погосян – к 14 годам заключения.