Езиды намерены бороться за права скотоводов, обманутых армянским бизнесменом

16 декабря 2013

Предприниматель Лева Сафарян обманул 21 скотовода, езидов по национальности, представившись коллегой председателя Национального Собрания Овика Абрамяна. Об этом Epress.am сообщил один из обманутых граждан Ростам Ибоян.

По его слоам, 2 года назад Сафарян купил у них в долг молоко, сказав, что является коллегой спикера парламента и не обманет, однако денег он так и не заплатил. Ибояну предприниматель должен $500.

Наш собеседник рассказал, что они пытались получить сумму обратно собственными силами, но на последний телефонный звонок скотовода Сафарян ответил матерщиной, после чего обманутые граждане решили обратиться в национальное объединение езидов «Синджар».

Член объединения Борис Тамоян обратился к пресс-секретарю спикера парламента Гоар Погосян. Тамоян сообщил Epress.am, что, по словам Погосян, предприниматель не имеет никакого отношения к Овику Абрамяну, слова Сафаряна она назвала ложью. С момента их обращения в парламент, сообщил Тамоян, предприниматель делает все для опровержения того, что он представился коллегой Абрамяна.

«Конечно, никаких документов у нас нет, мы ничего не подписывали, но это не значит, что мы не будем бороться. Обмануты 20 человек из разных сел – Мргашат, Норашен, Дегдзут, Верин Арташат. Свидетели есть в каждом селе. Мы организуем акции протеста, обратимся в суд. Одному из пострадавших он даже сказал «если недовольны, не живите в нашей стране»», - рассказал Ибоян. Связаться с Левой Сафаряном не удалось, так как он не отвечал на звонки корреспондента Epress.am.

Фото с en.wikipedia.org