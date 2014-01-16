Армянскому министру не хватает доказательств по факту пыток солдата

16 января 2014

По факту инцидента с доставленным в Ереванский центральный клинический военный госпиталь 18-летним Мгером Хлгатяном возбуждено уголовное дело, есть арестованные, в том числе – начальник медслужбы воинской части. Об этом в ходе брифинга в медуниверситете заявил министр обороны Сейран Оганян.

По его словам, прежде, чем говорить о наказании, необходимо доказать, было ли применено насилие. «Если будет доказана, виновные понесут наказание и с уголовной, и с административной точек зрения. Дело возбуждено. Наши правоохранительные органы сделают заключение».

Представители СМИ поинтересовались, считает ли министр пыткой совершенное с Хлгатяном, учитывая, что на теле военнослужащего, в частности, на руках обнаружены следы насилия, к примеру, следы от сигарет.

«Таких следов нет. Факт пыток не доказан. По последним данным, он пришел в сознание, говорит, что подобного не было», - ответил Оганян.

Ранее родные Мгера Хлгатяна сообщили Shamshyan.com, что военнослужащий был жестоко избит в военчасти села Чопрлу в Нагорном Карабахе. Также они сообщили о множестве следов насилия на теле юноши.

«До перевода в Ереван у солдата несколько дней были серьезные проблемы с легкими, в медпункте военчасти к нему применили насилие врач и санитары, наибольшую агрессию проявили неизвестные Арман и Нарек. Прежде, чем доставить его в ереванский госпиталь, солдата отвезли в военный госпиталь Вардениса. В Ереван его перевели только после того, как продержали здесь некоторое время и поняли, что не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Узнав, что состояние ухудшается, в военчасти дали согласие на его отправку в Ереван», – рассказали родственники Хлгатяна.