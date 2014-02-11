«Газпром Армения» обманывает потребителей – инициатива

11 февраля 2014

«При помощи 3 «чудесных устройств», каждое из которых стоит 350 тысяч долларов, компания «Газпром Армения» может снизить калорийность газа, более того, смешивая метан с азотом, компания увеличивает его объемы». На пресс-конференции в понедельник об этом заявил основатель инциативы «Внутринациональное освободительное движение» Ваган Мартиросян.

По его словам, информацию об устройстве предоставил сотрудник «Газпрома».

Этим вопросом инициатива занимается с декабря 2013 года, когда по всей стране поднялась волна недвольства. Они получили множество жалоб потребителей о том, что «газ в этом году не тот, что прежде, системы отопления и печи на газе не греют».

«Устройство – азотная станция, компания приобрела 3 таких станций, путем разделения воздуха получают чистый азот, между тем, пресс-секретарь «Газпрома» Сардарян говорит, что смешивать с азотом бессмыслено, так как он дороже метана. Приведу пример попроще: если смешать с молоком 30 литров воды, естественно, объемы молока увеличатся и они заработают больше. Азот получают тремя этапами, тратя на это 0 драмов», - сказал Мартиросян.

Где находятся устройства, он не знает, а лабораторную экспертизу качества газа Мартиросян считает бессмысленной, так как 2 из 3 лабораторий принадлежат «Газпрому».

«Из России поступает высококалорийный газ, объем которого – х, прежде, чем он дойдет до нас, его проверяют в пяти местах, однако газ, лишившись калорий, увеличивается, превращается в «y» и предоставляется населению. Я предложил привезти независимых экспертов из Франции или Ирана и выяснить правдивость моих слов», - заявил Мартиросян. Подобный прецедент, по его словам, имел место в Украине, где дело дошло до суда, когда Национальной академии наук Украины удалось доказать некачественность газа.

«Целый народ жалуется, мерзнет, это не доказательсво? Интересно, причем тут беспрецедентные морозы? Научно-исследовательские центры Армении боятся провести независимые проверки. Как сказал сотрудник Института физики, кто будет его обеспечивать, если он лишится работы?», - заключил основатель инициативы.