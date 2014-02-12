2026 г. 3 июня, среда
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Прокуратура армянского города игнорирует заседания по делу о смерти ребенка - адвокат

Жалобы правопреемника пострадавшего в деле о смерти 3.5-летнего Арташеса Седракяна дошли до Апелляционного суда, однако ответчик упорно не приходит на судебные заседания.

В Апелляционном суде состоялось первое заседание, и представитель отца пострадавшего Моника Маргарян представила жалобу, в которой оспаривается решение о прекращении уголовного преследования врача медцентра «Армавир» Арменуи Арутюнян, лечившего ребенка.

Решение приняла прокуратура Армавира, однако представители структуры не являлись на заседания суда первой инстанции, не присустствовали на оглашении вердикта и не пришли 12 февраля в Апелляционный суд.

Ранее отец малыша Саяд Седракян (на фото) рассказал в беседе с Epress.am, что все проведенные судмедэксертизы подтверждают: ребенок умер по причине врачебной ошибки, однако обвиняемого в деле о смерти нет, никто не понес наказания. По части привлеченного в качестве подозреваемого врача сначала дело было закрыто на основании хорошей характеристики, затем - на том основании, что оказать медицинскую помощь было невозможно за неимением в больнице соответствующей техники.

«Отсутствие ответчика я оцениваю как проявление безответственности. Они знают, что решение о закрытии дела необоснованно, представить какие-либо аргументы в суде они не могут. Но такое поведение является результатом пренебрежительного подхода», - заявила Моника Маргарян, представляя жалобу в суде.

Судья Сергей Чичоян заявил, что ответчика информировали о заседании, стороне также отправили копии заявлений истца, однако никакого письма с объяснением неявки в суд он не получил. Суд пообещал снова отправить уведомление, чтобы обеспечить присутствие ответчика на следующем заседании, намеченном на 26 февраля.

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