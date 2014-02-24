«Гасил на мне сигареты»: жена рассказала в суде о насилии со стороны мужа

24 февраля 2014

«Это семья, дом. Да, я ударил один раз. По щеке». Такое заявление в суде общей юрисдикции Гегаркуникской области Армении сделал 33-летний Саргис Акопян, обвиняемый в избиении жены на протяжении 9 лет, психологическом и физическом насилии. Это было первое заседание по делу, в прошлом суд откладывался 4 раза.

24 февраля заседание длилось довольно долго, состоялся допрос пострадавшей, 27-летней Асмик Хачатрян, и ее родителей, которые проходят по делу в качестве свидетелей.

Родители Акопяна также были приглашены в качестве свидетелей, однако в суд они не явились. Согласно справке их семейного врача, мать Акопяна, известная в Гаваре гадалка, страдает склерозом. Судья, однако, заявил, что если свидетели не явятся на следующее заседание, они будут задержаны.

В начале заседания судья Агван Петросян, выясняя личные данные сторон, поинтересовался у подсудимого его семейным положением. «Ну, вот такое...», - сказал мужчина, жена которого подала на него в суд. Свою вину он отрицает, утверждая, что ударил Хачатрян только раз.

Прежде, чем выслушать показания, суд рассмотрел два ходатайства. Одно из них затрагивало требования пострадавшей стороны о содержании Акопяна под арестом. Адвокат женщины настоял на том, что мужчина представляет угрозу, так как он неоднократно угрожал ей. Суд решил рассмотреть данное ходатайство на этапе изучения доказательств.

Представитель обвиняемого, общественный защитник Тигран Абрамян ходатайствовал о проведении закрытых заседаний, так как, по его словам, следствие касается права на личную жизнь обвиняемого. Он заявил, что уголовное дело не было бы возбуждено, не будь СМИ и общественных организаций, которые занимаются правами женщин. Данное ходатайство суд отклонил.

Напомним, что подобное ходатайство было принято по делу о жертве насилия в семье Мариам Геворгян, присутствовавшей на вчерашнем заседании и поддерживающей Асмик Хачатрян.

Пострадавшая повторила свои показания, данные на этапе предварительного следствия: ее избивали в течение 9 лет. Женщина также сообщила, что муж был очень ревнив, не разрешал навещать родных, ревновал, когда, раздавая на 8 марта цветы студентам гаварского университета, лидер партии «Процветающая Армения», крупный предприниматель Гагик Царукян подарил букет и ей.

По словам Хачатрян, из-за беременности муж не разрешил ей окончить университет. «Не стыдно, если тебя увидят в таком виде? Я получу за тебя экзамены», - сказал Акопян.

Хачатрян подробно рассказала о 3 случаях избиения, которые произошли 5 мая 2013 года, в конце этого месяца и 12 июня. После этого женщина сбежала из дома мужа. 5 мая он ударил Хачатрян по голове, по уху, держал ее под холодной и горячей водой. Согласно показаниям пострадавшей, она слегла на неделю. Кроме того, ей не разрешили увидеться с отцом в день его рождения 12 мая. В конце мая муж снова пришел домой пьяный, спросил, знает ли жена, что он - «хороший парень», и стал гасить сигарету о руку жены. В июне же он бил Асмик не только руками и ногами, но и стулом. При этом, по словам жены, Акопян часто говорил, что она ему не пара, а все девушки города сходят по нему с ума.

Родители женщины подтвердили, что в семье периодически случались скандалы, их дочь сбегала в отцовский дом, но впоследствии всегда возвращалась к мужу, «потому что у нее есть дети».

Во время перерывов и по окончании заседания друзья и родные Акопяна оскорбляли журналистов и представителей общественных организаций, пришедших поддержать Асмик Хачатрян. «Они лгут, но это сладкая ложь», - так один из мужчин высказался о действиях друга, описанных пострадавшей и ее родителями.