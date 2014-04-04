На суде в Ереване у прокурора возникли трудности с чтением

4 апреля 2014

Трудности с чтением возникли у прокурора Титана Узояна 3 апреля на заседании суда общей юрисдикции по делу Ашота Арушаняна и Эдгара Каракешишяна. Об этом Epress.am сообщили наблюдатели Хельсинкской ассоциации Арман Везирян и Эдуард Даниелян.

По словам наблюдателей, ему на помощь приходил судья Месроп Макян.

«Можно предположить, что либо прокурор совершенно не знаком с делом, либо просто не умеет читать», - сказал Даниелян.

На заседании были зачитаны показания свидетелей и объявлен этап исследования доказательств.

В качестве одного из свидетелей выступает брат Эдгара Каракешишяна, бывший сотрудник полиции, который в настоящее время находится в РФ.

Согласно записанным показаниям, он вместе с Эдгаром и Арташесом Галустяном отправился в туристическое агентство, расположенное перед школой им. Шаумяна, где они купили 2 авиабилета в Россию. Откуда у них взялись деньги, свидетель, как написано в его показаниях, не знал.

Другой свидетель – знакомый, с которым Каракешишян встречался несколько раз, - написал, что должен был отправиться в Россию, однако также не знал, откуда взялись деньги.

Третий свидетель также является бывшим сотрудником полиции и Службы нацбезопасности. Согласно его показаниям, он говорил с отцом Галустяна, который сообщил, что Каракешишян угрожает его сыну и оказывает на него давление в тюрьме. Эти показания послужили поводом для предположения, что Каракешишян украл деньги.

Согласно обвинительному заключению прокурора Титана Узояна, 21 ноября 2011 года подсудимые организовали кражу 56 млн. драмов из автомобиля замдиректора компании «Манана грейн» Армена Манукяна. Информацию о наличии у него денег предоставил главный специалист отдела управления рисками банка HSBC, председатель общественной организации «Стратегическая защита от рака» Ашот Арушанян. Обвиняемые не признают своей вины.

«В деле нет ни одного доказательства того, что Ашот Арушанян предоставил кому-то информацию о размере суммы, доставляемой ООО «Манана грейн» в банк, и о ее перевозке», - сказал адвокат Арушаняна Липарит Симонян.