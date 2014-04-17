Девочка без школы и младенец без документов во времянке спустя 26 лет после землетрясения в Армении

17 апреля 2014

Сюжет рассказывает о семье, которая спустя 26 лет после Спитакского землетрясения живет во временной постройке в городе Гюмри Ширакской области Армении. Из-за карйней нищеты 8-летняя дочь не ходит в школу, а у младенца нет свидетельства о рождении.

Времянку, которая находится в полуразрушенном состоянии, семье из пяти человек предоставил их родственник. Там живут мать с двумя дочерьми. Последние являются матерями-одиночками. Социальных пособий они не получают.

Видео подготовила общественная организация “Центр Ширак”.