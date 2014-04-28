О чем переживает армянский депутат. Обсуждение законопроекта о Севане

28 апреля 2014

Оппозиция говорит об эмиграции, однако, фактически, против предоставления сельчанам воды, что могло бы их удержать. Подобное мнение в Национальном Собрании выразил депутат от правящей Республиканской партии Армении Вардан Айвазян (на фото) в ходе обсуждения решения правительства об увеличении на 40%.объемов отпускаемых из озера Севан вод.

«Я ворую, отрежьте мне руку, зачем вы лишаете воды жителя сел? Вы вдруг все превратились в апологетов природы. Человек тоже является составляющей природы. Из какого водохранилища вы дадите воду сельчанам?», - поинтересовался парламентарий.

Член фракции «Армянский национальный конгресс» Никол Пашинян заявил, что воду сельчанам перекрыла именно власть, так как разрешила беспощадное потребление воды в Араратской долине для рыбоводства.

«Рыбоводческие компании открыли скважины, что происходило без контроля, налили воду в свои пруды, продали рыбу, получили прибыль. При помощи дренажей залили воду в реку. В результате 8 тысяч гектаров оказались на грани опустынивания», - заявил Пашинян.

Он отметил, что значительный вес в сфере рыбопроизводства имеют известные политические деятели: премьер Овик Абрамян, депутаты Самвел Алексанян, Вардан Айвазян.

«Вардан Айвазян переживает за сельчанина или за свой бизнес?», - заключил депутат.

Некоалиционные парламентские фракции, а также ряд экологов и активистов высказались против законопроекта об увеличении объемов отпускаемых из Севана вод. 28 апреля группа гражданских активистов организовала акцию протеста перед парламентом, требуя не принимать законопроект.