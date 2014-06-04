В Армении опять подорожает электричество

4 июня 2014

Комиссия по регулированию общественных услуг по собственной инициативе начала процесс пересморта производства электроэнергии и предоставления услуг, а также пересмотра тарифов на продаваемую потребителям электроэнергию, в результате чего вырастет тариф на электричество.

Как говорится в официальном сообщении, Комиссия порядка двух месяцев изучала представленные электроэнергетическими компаниями прогнозы затрат и обязательств на 2014-2015гг., необходимые для осуществления лицензирования деятельности, и выяснила, что в этом и будущем году ожидаются существенные изменения факторов, оказывающих воздействие на результаты экономической деятельности компаний.

«По предварительной оценке Комиссии, для финансовой стабильности компаний электроэнергетической системы, надежной и безопасной электропоставки необходимы дополнительные средства в размере почти 20 млрд. драмов (без НДС). Для покрытия возникающих в компаниях финансовых дыр предусматривается повышение действующих тарифов на поставляемую всем потребительским группам электроэнергию в пределах 3,8-4,3 драмв/кВт.ч. (включая НДС)», - говорится в сообщении Комиссии по регулированию общественных услуг.

В 2013 году электроэнергия подорожала на 8 драмов, составив 38 др. за киловатт.

Комиссия сообщает также, что заинтересованные стороны могут обращаться к ним каждый рабочий день, позвонив по номеру 52-85-90 (добавочный 332) и договориться с ответственным аппарата Комиссии о встрече, на которой будет предоставлена возможность изучить проведенные подсчеты и документы, послужившие для них основанием.