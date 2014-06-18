Власти и оппозиция способны решить возникшие в стране проблемы – Серж Саргсян

18 июня 2014

Серж Саргсян ознакомился с требованиями некоалиционных сил («Армянский национальный конгресс», «Наследие», «Дашнакцутюн», «Процветающая Армения»). Об этом президент республики заявил в эфире передачи «Интервью» на Первом канале Армении.

«Составители этого документа, по всей вероятности, проявили поспешность и допустили некоторые языковые упущения, потому что если цель – сотрудничество, то нужно исключать наличие в подобных документах выражений «требую», «обязываю» и т.д.

Я уверен, оппозиция готова сотрудничать, потому что вместе мы решим возникшие в стране проблемы». Серж Саргсян сообщил, что уже призвал своих однопартийцев и правительство внимательно изучить документ и поделить его на несколько частей.

«По поводу вопросов, включенных в наши программы, мы должны объяснить оппозиционерам, куда мы дошли по этим направлениям. Во-вторых, вопросы, затрагивающие конституционные реформы, обязательно нужно обсудить с авторами и прийти к общему знаменателю. В-третьих, нужно объяснить оппозиционерам, почему наша команда считает, что некоторые вопросы не являются реалистичными и к каким последствиям они могут привести, если мы решим вопросы так, как предлагают они. Уверен, в результате столкновения мнений мы примем хорошие решения», - заключил Саргсян.